Napoli, 23 marzo 2026 - Falciano del Massico fuori dal coro nel referendum sulla Giustizia con il Sì che è volato al 52,8 per cento dei voti mentre il no si è fermato al 47,92 per cento, segnando la controtendenza rispetto al resto della regione. Il piccolo comune della provincia di Caserta ha 3500 abitanti, hanno votato 1.286 (47,93%) elettori, con 6 le schede nulle e cinque bianche. Alla fine in 664 gli elettori che si sono espressi a favore della riforma dell'ordinamento giudiziario proposta dal governo, mentre 611 l'hanno bocciata. Falciano del Massico era diventata una località nota al grande pubblico quando nel 2012 fece notizia l’ordinanza dell’allora sindaco Giulio Cesare Fava che vietava di morire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Falciano del Massico, il paesino dove non si poteva morire ha votato Sì

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