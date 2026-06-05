Falchi e aquile nel libro di Benny Calasanzio | Becco al vento arriva a Santa Margherita di Belìce
Una presentazione letteraria si terrà a Santa Margherita di Belìce per il libro di Benny Calasanzio, “Becco al vento”. L’evento mira a offrire un’esperienza immersiva, combinando racconto e natura, e coinvolgendo il pubblico in modo diverso dal solito. La presentazione si distingue per il tentativo di superare il formato tradizionale, creando un momento di incontro tra lettori e autori che si focalizza sulla connessione con l’ambiente e il tema degli uccelli come falchi e aquile.
Una presentazione letteraria che prova a uscire dal formato tradizionale per trasformarsi in un’esperienza immersiva tra racconto, natura e incontro con il pubblico. Venerdì 5 giugno alle 20,45 la biblioteca comunale Elsa Morante di Santa Margherita di Belìce ospiterà la presentazione di “Becco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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