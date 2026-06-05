Falchi e aquile nel libro di Benny Calasanzio | Becco al vento arriva a Santa Margherita di Belìce

Notizia in breve

Una presentazione letteraria si terrà a Santa Margherita di Belìce per il libro di Benny Calasanzio, “Becco al vento”. L’evento mira a offrire un’esperienza immersiva, combinando racconto e natura, e coinvolgendo il pubblico in modo diverso dal solito. La presentazione si distingue per il tentativo di superare il formato tradizionale, creando un momento di incontro tra lettori e autori che si focalizza sulla connessione con l’ambiente e il tema degli uccelli come falchi e aquile.