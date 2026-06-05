L’ex calciatore brasiliano ha commentato il carattere e lo stile di allenatore, paragonandolo a un brasiliano durante il Carnevale. Ricorda di aver parlato di lui a un ex allenatore quando erano a Roma, sottolineando che ha conservato l’umiltà che lo contraddistingue. La sua opinione si focalizza sulla personalità e sui tratti umani dell’allenatore, senza entrare in dettagli sulla carriera o su aspetti tecnici.

L'ex stella brasiliana: "Ha mantenuto l’umiltà che lo ha sempre caratterizzato. Il Carnevale è come il calcio, le individualità fanno una squadra, è lì che Carlo ha capito il nostro paese". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Falcao: "Carisma e carnevale, Ancelotti come un brasiliano. Quando eravamo a Roma dissi di lui a Liedholm..."

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