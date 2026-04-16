Falcao ha dichiarato che il Brasile vincerà il prossimo Mondiale, evidenziando la forza degli attaccanti e il ruolo di Carlo Ancelotti come allenatore. La squadra brasiliana si prepara a partecipare al torneo negli Stati Uniti, con l’intenzione di mettere in campo le proprie capacità offensive. Le parole dell’ex attaccante si concentrano sulla rosa e sulla guida tecnica come elementi chiave per la partecipazione al torneo.

L'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina della Seleção ha acceso i sogni dei brasiliani, che vogliono tornare ad alzare una coppa del mondo che manca dal 2002. Vinicius e compagni sono pronti a farsi valere nelle americhe, ma la concorrenza è agguerrita e di sicuro non sarà facile. Ma c'è anche chi non ha alcun dubbio, come Paulo Roberto Falcao, ex centrocampista della Roma e della Nazionale brasiliana. Di seguito, un estratto della sua intervista ai microfoni dell'Ansa. "Il Brasile vincerà il Mondiale: ha degli attaccanti fortissimi e in panchina c'è Carlo Ancelotti. Poi vedo Francia e Spagna. Ovvio che la palla è rotonda e che conteranno gli episodi, ma secondo me alla fine vincerà la squadra di Carlo".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Falcao non ha dubbi: “Il Brasile vincerà il Mondiale, gli attaccanti sono fortissimi e poi c’è Ancelotti”

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