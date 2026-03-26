Deschamps ha raccontato che durante il periodo alla Juventus, Ancelotti desiderava essere chiamato Carlo, ma lui non è mai riuscito a farlo. L’ex centrocampista ha condiviso questa situazione senza ulteriori dettagli sui motivi o sul contesto. La conversazione si concentra sul rapporto tra i due e sulle preferenze di Ancelotti in quel periodo.

Deschamps ha svelato come Ancelotti ai tempi della Juventus voleva chiamato Carlo, ma l’ex centrocampista non è mai riuscito ad accontentarlo. Il 1999 rappresenta un capitolo affascinante e complesso nella gloriosa storia della Juventus, un periodo di transizione che ha visto incrociarsi i destini di grandi campioni e futuri maestri della panchina. Al centro di questa narrazione troviamo un carismatico Deschamps, pilastro del centrocampo bianconero, che si trovava a navigare in una stagione particolare sotto la guida di un giovanissimo Carlo Ancelotti. La Vecchia Signora stava cercando una nuova identità: Zinédine Zidane lottava con fastidiosi problemi al ginocchio che ne condizionavano il rendimento, mentre un acerbo Thierry Henry faticava a trovare la sua collocazione tattica in un calcio italiano ancora molto rigido. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Deschamps svela un retroscena su Ancelotti: «Quando eravamo alla Juve voleva che lo chiamassi così, ma non ci riuscivo»

Articoli correlati

Ambrosini svela un retroscena su Rabiot: “Avevo tanti dubbi quando era alla Juve, ma Pirlo mi diceva che…”Adrien Rabiot è uno dei protagonisti assoluti della stagione del Milan, nella sfida contro il Bologna ha trascinato i rossoneri con un gol e un...

Leggi anche: Galliani rivela lo storico colpo soffiato alla Juventus: «Così dimostrammo che al tavolo c’eravamo anche noi». Retroscena che non ti aspetti!

Contenuti e approfondimenti su Deschamps svela

Discussioni sull' argomento Lautaro Martinez svela un retroscena sulla scelta del numero 10, poi aggiorna sul ritorno in campo: Ci siamo quasi; Dal Milan all'Inter, Calhanoglu svela i retroscena: È stato difficile, ho aspettato fino all'ultimo l'offerta per il rinnovo; Leao in vendita? Moretto svela qual è l'idea del Milan in vista dell'estate; Infortunio Di Lorenzo, l'agente: È al lavoro per accorciare i tempi di recupero, lo rivedremo in questa data.

Umberto Brindani punge Signorini: Manco io nei tuoi ringraziamenti/ Poi svela un retroscena del passatoUmberto Brindani commenta l'addio di Alfonso Signorini al settimanale Chi e svela un retroscena del loro passato professionale. Alfonso Signorini ha ufficialmente lasciato il settimanale Chi e lo ha ... ilsussidiario.net

«"LEAO AL 60%: LA RISALITA È COMINCIATA!" LA GAZZETTA SVELA IL PIANO PER IL RIENTRO CONTRO IL NAPOLI!» #Leao #Milan #Gazzetta #NapoliMilan #Allegri #SerieA #Scudetto - facebook.com facebook