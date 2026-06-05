Meta ha annunciato che Facebook, Instagram e WhatsApp diventeranno a pagamento. Fino ad ora, queste piattaforme sono state gratuite e accessibili a tutti. L’azienda ha comunicato che, in futuro, alcuni servizi o funzionalità potrebbero richiedere un pagamento. La notizia ha sorpreso gli utenti, abituati a usare i social senza costi. Meta non ha ancora dettagli specifici su quali servizi diventeranno a pagamento o sui costi previsti.

Per oltre vent’anni Facebook è stato sinonimo di gratuità assoluta, un luogo digitale dove connettersi con amici, condividere momenti di vita, scrollare infiniti senza mai tirare fuori il portafoglio. Lo stesso modello ha reso Instagram e WhatsApp due pilastri della comunicazione quotidiana di miliardi di persone. Eppure, qualcosa sta cambiando, visto che Meta, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg, ha annunciato ufficialmente il lancio globale di una nuova serie di abbonamenti a pagamento: i cosiddetti piani Plus. Non si tratta di una rivoluzione improvvisa, poiché è già da tempo circolavano indiscrezioni su possibili formule in abbonamento, e Meta stessa aveva confermato di lavorare a servizi premium per le proprie piattaforme. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Facebook, Instagram e WhatsApp diventano a pagamento? L’annuncio di Meta ribalta le aspettative

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Facebook, Instagram e WhatsApp diventano Plus: cosa cambia con lIA di Meta.

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