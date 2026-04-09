Meta down | Instagram Whatsapp e facebook non funzionano

Nella mattina del 9 aprile, le piattaforme del gruppo Meta, tra cui Facebook, WhatsApp e Instagram, hanno smesso di funzionare. Gli utenti hanno riscontrato problemi di accesso e impossibilità di usare le applicazioni. La situazione si è protratta per alcune ore, creando disagi nella comunicazione quotidiana di molte persone. Non sono state ancora fornite spiegazioni ufficiali riguardo alle cause del malfunzionamento.

Nella mattina del 9 aprile le principali piattaforme del gruppo Meta hanno cessato di funzionare. Gli utenti non riescono ad accedere alle app di Facebook, Whatsapp e Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meta testerà gli abbonamenti premium su Facebook, Instagram e WhatsAppLo riporta la stampa americana, secondo cui ogni applicazione avrà un set distinto con caratteristiche proprie ed esclusive.

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How To Fix Instagram App Not Working

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