La destra contro i candidati bengalesi Rhitu Pd | Propaganda elettorale parlo a tutta la città

Negli ultimi giorni, a partire dal 26 aprile, si sono intensificate le tensioni tra alcuni esponenti della destra locale e i candidati bengalesi. Dopo un incontro al cinema Dante e un articolo su un quotidiano nazionale, sui social sono stati condivisi messaggi e dichiarazioni che hanno generato un dibattito acceso. Tra i protagonisti di questa campagna si sono distinti anche alcuni esponenti di partiti nazionali e organizzazioni politiche, coinvolgendo un pubblico più ampio nella discussione.

Negli ultimi giorni e in particolare dal 26 aprile, dopo un incontro partecipato al cinema Dante e un articolo su Il Giornale, è iniziato sui social e non solo il tam tam di diversi esponenti della destra locale e non (hanno contribuito anche Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, e Anna Maria.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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