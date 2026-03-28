Alexandre Pato, ex calciatore del Milan, ha commentato il ruolo di Paolo Maldini, definendolo un uomo che gli ha affidato molte responsabilità nel suo modo di giocare. Ha anche parlato di altri aspetti legati alla sua esperienza nel club e di figure che hanno influenzato la sua carriera. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate recentemente e riguardano il suo periodo in rossonero.

L'ex attaccante del Milan Alexandre Pato ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia in compagnia con Francesco Letizia al termine di un evento di Fondazione Milan a New York. L'ex rossonero ha voluto parlare di Paolo Maldini, per poi spostarsi sul calcio generale. Ecco, di seguito, le sue parole: "Per me è un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco. Vedevo lui che dopo l'allenamento continuava ad allenarsi. Era un personaggio che tu guardavi e dicevi "Quello è una persona da seguire". Due, tre settimane fa con mia moglie a Milano lo abbiamo visto su un cartellone ed ho detto "Ora fa il modello (ride, ndr)". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pato: “Maldini? E’ un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco”

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