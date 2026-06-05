Fabbri da applausi al Golden Gala il fiorentino domina il peso e batte i giganti americani

Al Golden Gala di Roma, atleti italiani si sono distinti con tre vittorie, tra cui quella nel salto in alto. La manifestazione, parte della Diamond League, si è svolta allo Stadio Olimpico davanti a un pubblico numeroso. Tra i protagonisti, un atleta fiorentino ha dominato nella prova di peso, battendo gli avversari statunitensi. La serata ha visto anche altri successi per gli atleti italiani, consolidando la presenza del paese nel circuito internazionale di atletica leggera.

Grande serata per l’atletica italiana al Golden Gala di Roma, tappa della Diamond League andata in scena allo Stadio Olimpico, dove gli azzurri conquistano tre vittorie di peso davanti al pubblico di casa. Nel getto del peso il protagonista è il fiorentino Leonardo Fabbri, che firma una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Atletica, Fabbri domina il Golden Gala nel peso: “Sono emotivo, ma non sono un debole”. Brilla anche Diaz nel triploDurante il Golden Gala di Roma, l’atleta ha vinto la gara di peso con un lancio che ha superato gli altri concorrenti.

Leonardo Fabbri sfonda i 22 metri e vince il Golden Gala! Impresa a Roma, battuti Crouser e i fenomeni americani!Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso al Golden Gala 2026, superando i 22 metri.

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