Durante il Golden Gala di Roma, l’atleta ha vinto la gara di peso con un lancio che ha superato gli altri concorrenti. Dopo la vittoria, ha dichiarato di essere emotivo ma di non sentirsi un debole. Nella stessa manifestazione, si è distinto anche un atleta nel salto triplo, ottenendo un risultato significativo. La competizione si è svolta il 4 giugno 2026, in vista degli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

Roma, 4 giugno 2026 – Nella stagione degli Europei di atletica (a Birmingham, Inghilterra, dal 10 al 16 agosto) Leonardo Fabbri c’è. Il pesista fiorentino dell’Aeronautica militare vince la gara del Golden Gala “Pietro Mennea” con 22,14 davanti allo statunitense Kovacs con 21.87, terzo posto per lo statunitense Crouser con 21.50. Buona misura per Weir con 21.13, che vale il settimo posto. "Il mio valore è questo. Purtroppo sono emotivo, ma non un debole come tanti dicono”, dice Fabbri a Rai Sport. “Gareggio per avere e dare emozioni a tutti i tifosi presenti, è brutto vedersi criticati per una gara sbagliata, perché tutto è iniziato da Parigi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atletica, Fabbri domina il Golden Gala nel peso: “Sono emotivo, ma non sono un debole”. Brilla anche Diaz nel triplo

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