Fa la spola tra box e strada | arrestato 50enne a Corsico In garage due sacchetti di cocaina

Notizia in breve

Un uomo di 50 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Corsico, in provincia di Milano. Durante una perquisizione nel suo garage sono stati trovati due sacchetti di cocaina. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma. La polizia ha eseguito controlli tra la strada e il box, trovando la sostanza stupefacente. La vicenda si è svolta il 5 giugno 2026.