Fa la spola tra box e strada | arrestato 50enne a Corsico In garage due sacchetti di cocaina
Un uomo di 50 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Corsico, in provincia di Milano. Durante una perquisizione nel suo garage sono stati trovati due sacchetti di cocaina. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma. La polizia ha eseguito controlli tra la strada e il box, trovando la sostanza stupefacente. La vicenda si è svolta il 5 giugno 2026.
Corsico (Milano), 5 giugno 2026 – Un 50enne italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Corsico, in provincia di Milano. L’uomo, con numerosi precedenti, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell'operazione sono stati sequestrati due panetti di cocaina. Gli agenti del Commissariato Rho-Pero, durante un servizio di contrasto alla droga, hanno notato i movimenti sospetti dell'uomo che, a bordo del proprio motoveicolo, partiva con regolarità da un box per percorrere le vie limitrofe a forte velocità. Junkie is using drugs using heroin in the room. La droga in garage. Dopo averlo pedinato, i poliziotti lo hanno visto scambiare una dose con un acquirente, che è stato subito fermato e segnalato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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