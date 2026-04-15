Arrestato a Corsico con 21 chili di cocaina dopo un folle inseguimento in auto

Un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina è stato fermato a Corsico dai Carabinieri, che hanno scoperto a bordo della sua auto 21 chili di cocaina pura. L’arresto è avvenuto dopo un inseguimento in auto, nel quale il veicolo ha tentato di sfuggire ai controlli. La droga era nascosta all’interno del veicolo e si pensa fosse destinata alle aree di spaccio del milanese.

Corsico (Milano), 15 aprile 2026 - Un cittadino marocchino di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Corsico con ben 21 kg di cocaina purissima, destinata con ogni probabilità alle piazze di spaccio del milanese, nascosti nell’auto. Oltre all’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, all’uomo vengono contestati i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. I fatti risalgono a due giorni a lunedì 13 aprile scorso quando durante un normale controllo alla circolazione stradale. L'intervento ha avuto inizio intorno alle ore 16.30 lungo la SS35 “dei Giovi”, quando i militari della Sezione Radiomobile hanno intercettato un’auto di grossa cilindrata che procedeva a velocità sostenuta nel traffico pomeridiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrestato a Corsico con 21 chili di cocaina dopo un folle inseguimento in auto Notizie correlate Folle inseguimento sulla Statale: sperona i carabinieri con 21 chili di coca nell'autoAveva 21 chili di coca nel doppiofondo del bagagliaio dell’auto, quando ha capito che i carabinieri stavano per fermarlo ha (prima) spinto a... Caserta: 21 kg di cocaina in auto, arrestato dopo inseguimento sull’A1Polstrada di Caserta e Napoli arresta un uomo dopo 40 km di inseguimento: in auto 21 kg di cocaina in 19 panetti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Folle inseguimento sulla Statale: sperona i carabinieri con 21 chili di coca nell'auto; Incidente lungo la Tangenziale tra gli svincoli di Corsico e Assago, un morto; Tentativo di esplosione al Postamat sventato a Corsico; Incidente mortale in A50 tra Corsico e Assago: perde la vita un 66enne. A Parma un 28enne straniero è stato arrestato dai Carabinieri dopo una violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio del 13 aprile sul Ponte Europa. L’uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina un 30enne connazionale, ferendolo profondamente a un - facebook.com facebook In moto senza assicurazione e con targa di cartone fugge alla Polizia, arrestato x.com