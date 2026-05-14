Fa una battuta a una donna in strada il fidanzato di lei lo accoltella | arrestato 27enne a Corsico

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di sabato in via Cavour a Corsico, nel Milanese. Un uomo di 40 anni è stato ferito con coltellate dopo aver rivolto una battuta a una donna per strada. Il suo fidanzato, un 27enne, è stato arrestato poco dopo. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate, mentre l’aggressore è stato sottoposto a fermo dalle forze dell’ordine.

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Un commento di troppo, poi le coltellate. Un uomo di 40 anni è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di sabato scorso in via Cavour a Corsico, nel Milanese. L’aggressione è scattata dopo che la vittima, un cittadino salvadoregno, avrebbe rivolto una battuta a una donna. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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