Fa una battuta a una donna in strada il fidanzato di lei lo accoltella | arrestato 27enne a Corsico

Un episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di sabato in via Cavour a Corsico, nel Milanese. Un uomo di 40 anni è stato ferito con coltellate dopo aver rivolto una battuta a una donna per strada. Il suo fidanzato, un 27enne, è stato arrestato poco dopo. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate, mentre l’aggressore è stato sottoposto a fermo dalle forze dell’ordine.

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