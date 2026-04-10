La FIA ha avviato consultazioni tecniche per aggiornare le normative sui motori di Formula 1 previste per il 2026. Dopo i primi incontri con gli esperti dei costruttori, è emersa la necessità di intervenire sulla gestione dell’energia nei motori. La revisione mira a migliorare la sicurezza, ma non sono stati ancora annunciati dettagli sulle modifiche specifiche o sui tempi di implementazione.

La FIA ha avviato una serie di consultazioni tecniche per revisionare le normative sulle unità di potenza previste per il 2026, dopo che i primi incontri con gli esperti dei costruttori hanno evidenziato la necessità di correggere la gestione dell’energia. Il percorso decisionale, che mira a risolvere criticità emerse durante le prime tre gare della stagione, prevede una tabella di marcia serrata con vertici tecnici e politici già programmati per metà aprile. Il dialogo tra l’organismo di governo e gli stakeholder è iniziato giovedì con un incontro dedicato agli esperti tecnici delle squadre e dei produttori di motori. L’obiettivo principale è affrontare le preoccupazioni sollevate dai piloti riguardo all’eccessiva enfasi posta sulla gestione energetica durante le sessioni di qualifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: la FIA interviene sui motori per garantire più sicurezza

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