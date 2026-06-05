f1 scatta il weekend di monaco le ferrari cercano il colpaccio in casa di leclerc

Il fine settimana di Monaco è iniziato, segnando l’apertura di uno degli eventi più attesi della Formula 1. Le Ferrari puntano a ottenere un risultato positivo in casa di uno dei piloti del team. La gara si svolge sul circuito cittadino del Principato, noto per le sue curve strette e il layout tecnico. Le qualifiche e le prove libere si sono svolte nelle ultime ore, con i team che si preparano per la gara principale prevista in giornata.

Ci siamo. Prende ufficialmente il via il fine settimana più glamour dell’intera stagione per quanto riguarda la massima categoria del motorsport. Stiamo parlando ovviamente del venerdì del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La prima sessione di prove libere prenderà il via alle ore 13.30, mentre la seconda andrà in scena alle ore 17.00. Si gareggerà, come tradizione, sull’iconico tracciato cittadino del Principato con i suoi pregi ed i suoi difetti. Le emozioni delle qualifiche sono impareggiabili con i piloti che andranno a sfiorare muretti e guard-rail per la pole position più importante del campionato dato che, com’è ben noto, la domenica in gara è pressoché impossibile sorpassare e, dunque, chi scatta davanti a tutti ha una enorme chance di centrare il successo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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