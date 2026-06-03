Leclerc resta in Ferrari | ufficiale il rinnovo per le prossime stagioni F1
La Ferrari ha annunciato il rinnovo del contratto con il pilota monegasco fino al 2026. La firma riguarda le stagioni di Formula 1 successive e conferma la permanenza del pilota con il team di Maranello. La decisione è stata comunicata oggi, 3 giugno. Il contratto è di durata pluriennale e il pilota continuerà a gareggiare con i colori della scuderia.
(Adnkronos) – Charles Leclerc e Ferrari ancora insieme. La scuderia di Maranello ha annunciato oggi, 3 giugno 2026, il rinnovo pluriennale del contratto del pilota monegasco, che continuerà a vestire i colori del Cavallino Rampante nelle prossime stagioni di Formula 1. La durata esatta dell'accordo non è stata resa nota, ma il team ha confermato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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