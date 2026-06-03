Leclerc resta in Ferrari | ufficiale il rinnovo per le prossime stagioni F1

Notizia in breve

La Ferrari ha annunciato il rinnovo del contratto con il pilota monegasco fino al 2026. La firma riguarda le stagioni di Formula 1 successive e conferma la permanenza del pilota con il team di Maranello. La decisione è stata comunicata oggi, 3 giugno. Il contratto è di durata pluriennale e il pilota continuerà a gareggiare con i colori della scuderia.