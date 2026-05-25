Charles Leclerc ha concluso il Gran Premio del Canada in quarta posizione, dopo aver definito il suo weekend come il peggiore mai vissuto. Ha commentato che la gara a Monaco sarà difficile, senza fornire ulteriori dettagli. La corsa si è svolta sul circuito di Montreal, segnando il quinto appuntamento del campionato 2026.

Un incubo finalmente finito. Charles Leclerc si è accontentato di una tutto sommato positiva quarta posizione in occasione del GP del Canada, quinto atto del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato agli archivi sul circuito di Montreal. Un piazzamento importante quello del monegasco, in quanto arrivato in quello che lui stesso ha definito senza troppi fronzoli il “peggior weekend della sua carriera”. Un concetto già espresso ieri in occasione del sabato contrassegnato dalla Sprint Race e dalle qualifiche e ribadito anche nella giornata odierna quando il pilota si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 Italia per commentare la prova disputata in terra nordamericana: “ Questo weekend è stato davvero un disastro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc senza fronzoli: “Mai avuto un weekend peggiore. Monaco? Sarà difficile”

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