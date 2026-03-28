Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, Oscar Piastri ha ottenuto il terzo tempo, evidenziando un buon feeling con la pista di Suzuka. Il pilota ha dichiarato che la sua vettura è abbastanza veloce sul giro secco, anche se il passo della Mercedes risulta superiore. La sessione si è conclusa con il pilota australiano tra i primi tre classificati, garantendo una buona posizione per la gara.

Oscar Piastri conferma il suo ottimo feeling con la pista di Suzuka e centra un notevole terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, tappa del Mondiale di Formula Uno. Il pilota australiano della McLaren si è piazzato alle spalle delle imprendibili Mercedes, precedendo con un buon margine il compagno di squadra Lando Norris (quinto) e le Ferrari. “ In questo inizio di stagione siamo riusciti sempre ad essere piuttosto veloci sul giro secco. Ovviamente essere in top3 è un qualcosa che mi rende felice in vista della gara. Siamo riusciti a eseguire tutto nel modo migliore anche se il passo della Mercedes sembra essere superiore al nostro e sarà difficile dargli fastidio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Siamo piuttosto veloci sul giro secco, ma il passo della Mercedes è superiore”

Articoli correlati

F1, Oscar Piastri: “La macchina andava bene, ma il distacco con la Mercedes è notevole”Oscar Piastri partirà dalla terza fila in occasione della Sprint Race valida per il GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di Formula 1.

F1, Oscar Piastri: “In Cina sarà diverso, possiamo avvicinarci alla Mercedes”La F1 non si ferma e dopo il debutto in Australia ora si sposta in Cina, per affrontare il secondo capitolo del Mondiale 2026.

Oscar Piastri's 2.1s PIT STOP | 2025 Mexico City Grand Prix with Classic Graphics #f1

Aggiornamenti e notizie su Oscar Piastri

Temi più discussi: Piastri e gli aggiornamenti della McLaren: Siamo ottimisti, ma il gap è grande | FP; F1, Oscar Piastri: Non è stato l’inizio ideale, dobbiamo guardare al futuro; F1 | Mercedes: attenzione rivolta alle qualifiche, ma sul passo rimane super favorita; McLaren a Suzuka: un venerdì di alti e bassi | FP.

F1, Oscar Piastri piazza la zampata in FP2 a Suzuka. Antonelli davanti a Russell, Ferrari in difficoltàSi chiude con la miglior prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa della ... oasport.it

F1 2026, FP2 Suzuka: Piastri guida, Ferrari in rincorsaF1 2026 Piastri domina le FP2 a Suzuka davanti alle Mercedes. Ferrari più indietro: le parole di Leclerc e Hamilton. Classifica completa. newsf1.it

Cala ufficialmente il sipario sulla seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. A far registrare la migliore prestazione, questa volta, è stata la McLaren di Oscar Piastri, transitato sul traguardo in 1:30.133. L'australiano della McLaren ha prec - facebook.com facebook

Dopo un team radio preoccupante, Hamilton ci rassicura Lewis Hamilton ha chiuso la prima giornata del weekend di Suzuka con il sesto posto nelle FP2 e oltre otto decimi di ritardo da Oscar Piastri #Formula1 #F1 #Ferrari #Hamilton #GPGiappone x.com