Oscar Piastri partirà dalla seconda fila nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 del 2026, in programma a Montréal. Il pilota ha dichiarato che la scuderia si è avvicinata alle Mercedes, ma non ha ancora raggiunto il loro ritmo. La gara si svolgerà sul circuito di Montréal nel fine settimana.

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP del Canada, quinto atto valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Montréal. L’australiano nello specifico ha centrato la quarta posizione in occasione delle qualifiche, cedendo di fatto il passo solo alla Mercedes. Precisamente il pilota in forza alla McLaren ha racimolato un gap di 0.203 rispetto a George Russell, poleman di giornata girando in 1:12.578 precedendo il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (+0.068) oltre che l’’altra vettura del Team Papaya guidata da Lando Norris (+0.151). Una volta raggiunta la zona mista, l’oceanico ha commentato quanto fatto: “ Penso che ci siamo avvicinati un po’ – ha detto Piastri – Ma non credo che abbiamo ancora il passo definitivo della Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Ci siamo avvicinati, ma non abbiamo il ritmo della Mercedes”

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