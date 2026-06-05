Lewis Hamilton ha concluso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco con un sorriso convinto. La sua vettura si è comportata bene durante l’allenamento, ma ha commentato che ci sono margini di miglioramento, soprattutto in vista delle qualifiche. Il pilota britannico ha terminato le prove con un buon feeling, evidenziando la volontà di affinare ulteriormente le prestazioni prima delle qualifiche ufficiali.

Sorride in maniera convinta Lewis Hamilton al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino di Monte Carlo, infatti, il pilota sette volte campione del mondo ha messo a segno il miglior tempo di giornata confermando le buone cose viste a Montreal e, in secondo luogo, confermando come la Ferrari possa davvero essere protagonista nel Principato. Il miglior tempo della sessione porta la firma proprio di Lewis Hamilton che ha fatto fermare i cronometri sull’1:13.06 con 111 millesimi su Charles Leclerc e 168 su Max Verstappen. Quarta posizione per George Russell a 379 davanti ad Andrea Kimi Antonelli quinto a 503. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “La macchina si comporta bene ma deve migliorare verso le qualifiche”

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Lewis Hamilton la LÍA CON un FERRARI en TOKYO

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