La McLaren e Lando Norris hanno affrontato un venerdì difficile a Monaco durante il sesto evento del campionato di Formula 1 2026. Norris ha commentato che la giornata è stata complicata e ha aggiunto che il team si impegnerà per migliorare in vista delle prossime sessioni. Non sono stati forniti dettagli specifici su problemi tecnici o risultati ottenuti durante le prove libere.

Non un venerdì indimenticabile quello che la McLaren, ed in particolare Lando Norris, ha vissuto a Monaco, in occasione del sesto appuntamento del Mondiale F1 2026. Le monoposto papaya non hanno mai retto il ritmo imposto dalle due Ferrari, sempre in testa nelle due sessioni, ed hanno anche lottato con vari problemi di affidablità. Nel corso delle FP2, infatti, la monoposto del campione del mondo in carica si è infatti fermata in pista, costringendolo al ritiro prematuro. Un risultato pesante per la scuderia britannica che deve rimettersi in careggiata in vista di un sabato impegnativo con le decisive qualifiche. Intanto, il britannico ha dichiarato alla stampa la sua delusione: “È stata una giornata complicata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Giornata complicata, lavoreremo sodo per domani”

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