Nella seconda sessione di prove libere del GP Monaco, Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo, superando Charles Leclerc che si era fermato in seconda posizione nella prima sessione. La prima sessione si era conclusa con Leclerc in testa e Hamilton al secondo posto.

Formula 1, grande Ferrari nella prove libere del GP Monaco: la prima sessione si era conclusa con Charles Leclerc in prima posizione e Lewis Hamilton in seconda, mentre le FP2 hanno visto i due invertire le posizioni. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1, GP Monaco: Hamilton e Leclerc volano nella prove libere, highlights

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Charles in Monaco

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