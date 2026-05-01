Durante le prove libere del GP Miami 2026, Antonelli ha registrato il miglior tempo, mentre Hamilton e Leclerc hanno analizzato le novità portate in Ferrari. Alle 18.30, Russell si trovava all’ottavo posto, a 1,486 secondi dal tempo del suo compagno di squadra. La sessione si è svolta seguendo un ritmo intenso e le squadre hanno valutato le proprie strategie in vista delle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Russell ottavo a 1?486 dal tempo del compagno di squadra. Leclerc si è fermato per un “pit-stop fisiologico”, mentre Hamilton è rientrato per agire sull’assetto e regolando meglio le altezze da terra. Fa molto caldo a Miami. 18.27 Russell è tornato sul tracciato e vedremo la sua prestazione. 18.25 Migliora Leclerc che con le gomme dure, come Antonelli, si porta 0?217 da Antonelli. Hamilton è quinto a 0?796. 18.23 Kimi Antonelli suona la campana e si porta in vetta con la Mercedes in 1’30?079 a precedere di 0?256 Norris e di 0?796 Hamilton. Quinto è Leclerc a 1?061. 18.22 Russell che si lamenta della Mercedes, non brillantissimo in questo avvio il britannico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli svetta nelle prove libere, Hamilton e Leclerc valutano le novità in Ferrari

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