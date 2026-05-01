Gp Miami Leclerc domina nelle prove libere | male le Mercedes la classifica

Durante le prime sessioni di prove libere a Miami, il pilota di Ferrari ha mostrato un ritmo convincente, ottenendo i tempi più veloci e mettendo in difficoltà le altre scuderie. Le Mercedes, invece, hanno fatto fatica a mantenere un buon passo, risultando meno competitivi rispetto alle aspettative. La classifica delle libere ha evidenziato una certa superiorità di Leclerc, mentre le altre vetture si sono alternate in posizioni più arretrate.

Un grande Charles Leclerc ha iniziato benissimo il suo weekend a Miami: la Ferrari si ripresenta alla grande dopo la pausa, problemi per le Mercedes La pausa della Formula 1, le modifiche al regolamento, i cambiamenti delle squadre: questo è un weekend fondamentale per capire come proseguirà la stagione. E dalla Ferrari sono arrivate indicazioni pesanti nelle prove libere. Leclerc ha messo in pista una prova straordinaria, portando a casa la miglior prestazione assoluta nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’29"310. Il pilota Ferrari ha preceduto di 297 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e di 448 millesimi la McLaren di Oscar Piastri.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Charles Leclerc vola nelle prove libere a Miami, problemi per Mercedes. Verstappen in crescitaDopo oltre un mese di pausa si riparte con il miglior tempo di Charles Leclerc nella prima e unica sessione di prove libere del weekend Sprint di...

Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli svetta nelle prove libere, Hamilton e Leclerc valutano le novità in Ferrari

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: La F1 riparte da Miami: quando e dove vedere qualifiche, Sprint e gara; F1 GP Miami 2026: Antonelli orari, favoriti, classifica; Max Verstappen domina i record del GP di Miami: tempi sul giro, vittorie e rivalità accese rivelati.

Leclerc: Curioso di vedere dove saremo dopo le modifiche. Ma le Mercedes restano lontaneIl monegasco della Ferrari alla vigilia del GP di Miami: Quasi tutte le squadre porteranno aggiornamenti importanti. Lewis: Dovremo raddoppiare gli sforzi per recuperare ma sono fiducioso ... msn.com

Ferrari e Leclerc scatenati nelle libere a Miami. Hamilton è 4° davanti ad Antonelli - facebook.com facebook

F1, libere Gp Miami: Ferrari davanti a tutti con Leclerc, Antonelli quinto x.com