LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | fulmine Antonelli Leclerc in top 3

Durante le prove libere del GP Giappone 2026, è stato registrato un rapido incidente di Antonelli, mentre Leclerc ha concluso tra i primi tre. Le indicazioni della FP3 suggeriscono che la Mercedes potrebbe sfidare la prima posizione con una lotta a due, mentre la Ferrari sembra pronta a competere con la McLaren. La corsa per la pole position si fa sempre più combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BANDIERA A SCACCHI! -1 minuto: le indicazioni della FP3 sembra chiara: Mercedes destinata ad una lotta a due per la pole, la Ferrari può lottare con McLaren. E visto quanto successo ieri non può che essere una buona notizia. -1 minuto: Russell ha comunque la possibilità di lavorare sulla macchina in questo poco tempo che separa l’inizio delle qualifiche. -2 minuti: attenzione perché per quanto fatto Kimi sembra aver lanciato un messaggio serio a tutta la concorrenza, Russell compreso. -3 minuti: va largo anche Leclerc. -4 minuti: rientrano adesso le Mercedes, che restano favoritissime per la pole position, intanto fuori pista per Lawson. 🔗 Leggi su Oasport.it

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