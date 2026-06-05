Durante le prime prove libere del GP di Monaco, la Ferrari ha occupato le prime due posizioni con Leclerc e Sainz, segnando il miglior tempo. Verstappen si è collocato subito dietro, seguito da Antonelli. La sessione si è svolta sulle strade strette e tortuose del circuito, con le monoposto che hanno affrontato curve veloci e rettilinei stretti. La pista ha mostrato le prime indicazioni delle prestazioni delle vetture.

La Ferrari rispetta il pronostico e risponde presente. Uno-due della Rossa in occasione della prima sessione di prove libere valide per il GP di Monaco, appuntamento numero sei del Mondiale 2026 di F1 in scena questo weekend sulle mitiche strade del Principato. Sessione iper positiva quella della Scuderia di Maranello, abile a imporsi con Charles Leclerc e Lewis Hamilton in un turno contrassegnato da due bandiere rosse che hanno giocoforza tolto un po’ di tempo a tutti i piloti coinvolti. Il padrone di casa, girando su gomma media, ha fermato il cronometro a 1:13.978, precedendo di 0.226 il compagno di squadra Lewis Hamilton, anche lui apparso in grande feeling. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Ferrari in testa con Leclerc nelle prime prove a Montecarlo. Verstappen e Antonelli inseguono

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