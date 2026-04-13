Bruno Mars ha preso il via da Las Vegas il suo spettacolare ‘The Romantic Tour’

Venerdì scorso, il cantante ha iniziato il suo ‘The Romantic Tour’ con due spettacoli sold-out presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas. La tournée mondiale prosegue con altre date programmate in diverse città. L’evento ha attirato un grande pubblico, che ha potuto assistere alle esibizioni dal vivo dell’artista. La prima tappa del tour ha segnato ufficialmente l’inizio delle esibizioni programmate, con il concerto che si è concluso senza problemi.

Venerdì scorso Bruno Mars ha dato il via al suo tour mondiale ‘The Romantic Tour’, con il primo di due show sold-out a Las Vegas all’Allegiant Stadium. La performance ha presentato una scaletta che spazia lungo tutta la sua carriera, con i brani preferiti dai fan accanto ai nuovi pezzi estratti dal suo album di successo #1 di Billboard, ‘The Romantic’, pubblicato il 27 febbraio 2026 su Atlantic Records. Lo spettacolo ha offerto una produzione sbalorditiva, fondendo una messa in scena cinematografica, un’illuminazione dinamica ed elementi di design immersivi. A metà dello show si è svolto un intero segmento dei Silk Sonic con Bruno e Anderson.Paak, segnando la prima performance live del duo insieme al di fuori della loro residency a Las Vegas del 2022.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bruno Mars, ha preso il via da Las Vegas il suo spettacolare ‘The Romantic Tour’ Bruno Mars: debutto trionfale del tour a Las VegasBruno Mars ha dato il via al suo attesissimo tour mondiale da record, The Romantic Tour, con il primo di due show sold-out a Las Vegas presso... Bruno Mars torna con il suo quarto album, “The Romantic”MILANO – A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo atteso quarto album solista, “The...