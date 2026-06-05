Il Gran Premio di Las Vegas resterà nel calendario della Formula 1 almeno fino al 2037. La conferma arriva dopo le trattative tra gli organizzatori e la gestione del campionato. La gara si svolge sulla strada di Las Vegas e rappresenta un evento annuale nel calendario della massima serie automobilistica. La durata del contratto assicura la presenza della corsa nel mondiale per i prossimi anni, senza indicazioni di modifiche o interruzioni.

Non che ci fossero grossi dubbi in merito, ma adesso è arrivata la conferma che Las Vegas diventerà a lungo un appuntamento fisso del Mondiale di Formula Uno. Le parti hanno raggiunto infatti un accordo per prolungare il precedente contratto (in scadenza a fine 2027) fino al 2037 con un rinnovo decennale, mettendo nero su bianco un futuro già delineato da tempo. Lo Strip Circuit, entrato per la prima volta in calendario nel 2023, è l’unico al mondo gestito direttamente da Liberty Media, che ha quindi tutti gli interessi del caso ad organizzare ogni anno il GP di Las Vegas. Ricordiamo che l’evento si disputa abitualmente in notturna (con la gara nella notte tra sabato e domenica) verso fine stagione, con la tappa del 2026 prevista dal 19 al 21 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, il Gran Premio di Las Vegas rimarrà in calendario almeno fino al 2037

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