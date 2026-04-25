Accoglienza delle fragilità | realtà testimonianze e prospettive convegno con Rampelli

Lunedì 27 aprile, a partire dalle 9.20, si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera un convegno intitolato “Accoglienza delle fragilità: realtà, testimonianze e prospettive”. L’evento coinvolgerà diversi relatori e vedrà la partecipazione di un rappresentante parlamentare. La discussione si concentrerà sulla gestione delle fragilità e sulle sfide legate all’accoglienza di persone con bisogni speciali.

ROMA - Lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 9.20, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno dal titolo "Accoglienza delle fragilità: realtà, testimonianze e prospettive". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera, Fabio Rampelli (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Accoglienza delle fragilità: realtà, testimonianze e prospettive”, convegno con Rampelli Notizie correlate “Scuola, sport, bullismo e legalità”: convegno con RampelliROMA – Lunedì 16 febbraio, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Scuola, sport,... Leggi anche: “Pensioni e benefici degli agenti e rappresentanti di commercio”, convegno con Rampelli Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Accoglienza delle fragilità: realtà, testimonianze e prospettive - Lunedì alle 9.20 diretta webtv - Saluto di Rampelli; CAMERA DEI DEPUTATI: IL CONVEGNO SULLA FRAGILITÀ SOCIALE, SALUTO DEL VICEPRESIDENTE RAMPELLI; Migranti a Manfredonia: tra dovere, polemiche e realtà… le due facce dell’accoglienza; Striscia di Gaza. Il parroco Romanelli: La guerra non è finita. Oltre 700 morti durante la tregua, aiuti bloccati. Minori stranieri non accompagnati: quando l’accoglienza manca, aumenta il carcereI minori stranieri non accompagnati in Italia diminuiscono, ma aumentano quelli che finiscono nel circuito penale. È davvero un’emergenza sicurezza o il segnale di un sistema di accoglienza che non fu ... ilbolive.unipd.it Apre a Cagliari nuova casa di accoglienza per donne fragiliCinque stanze, sette posti letto e un piccolo spazio comune: è la nuova casa di accoglienza per donne in condizioni di fragilità che, in pieno centro a Cagliari, potrà ospitare donne senza fissa ... ansa.it *BORMIO VALTELLINA* *A Casa di Vivi : relax , aria pura ,accoglienza e tanta bellezza ESTATE 2026 Ferragosto soldout Affitto turistico minimo 4 notti Accoglienza Top! Minimo 4 notti 6/8 posti letto Tutti comfort compreso box auto ad uso esclusivo e w - facebook.com facebook #Mattarella a San Severino Marche per le celebrazioni del #25aprile. Calorosa accoglienza in città marchigiana, omaggio a Monumento Caduti - #liberazione #festadellaliberazione #Resistenza x.com