Fragilità adolescenziali e disagio giovanile | strumenti educativi per scuola e famiglia

Il 27 aprile 2026 si svolgerà presso l’auditorium “Cinzia Zonno” del liceo classico “Marzolla Leo Simone Durano” di Brindisi un incontro dedicato alle fragilità adolescenziali e al disagio giovanile. L’appuntamento rappresenta la fase conclusiva di un percorso di approfondimento dedicato a strumenti educativi rivolti a scuola e famiglia. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative volte a affrontare tematiche legate alla crescita dei giovani.

BRINDISI - Si terrà il prossimo 27 aprile 2026, presso l’auditorium “Cinzia Zonno” del liceo classico “Marzolla Leo Simone Durano” di Brindisi, l’incontro conclusivo dedicato al tema del disagio giovanile e delle fragilità adolescenziali. Protagoniste dell’appuntamento saranno le dottoresse.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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