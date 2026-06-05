Il presidente della Lega Serie A ha affermato che il campionato italiano è tra i più competitivi, ma il problema si trova a livello internazionale. Ha sottolineato che all’Italia mancano grandi campioni, e ha dichiarato che il calcio italiano nel suo complesso non è malato, esclusa la Serie A.

"Il nostro calcio è malato ma non la Serie A, campionato competitivo che ha fatto registrare un aumento dell’audience negli ultimi anni". Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, durante il suo intervento nel panel “Il calcio di oggi, il calcio di domani” in occasione della terza edizione del Festival della Lega Serie A a Parma, a cui ha partecipato insieme a Paolo Benin (Presidente Lega Serie B), Matteo Marani (Presidente Leg Pro) e Umberto Calcagno (Presidente AIC). “Da 3 anni abbiamo più di 30 mila spettatori di media a partita - ha detto Simonelli -, il nostro campionato è tra i più competitivi e cambia sempre il vincitore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ezio Simonelli: "Il nostro calcio è malato, ma non la serie A: all'Italia mancano i grandi campioni"

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