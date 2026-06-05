Il calcio italiano sta affrontando una crisi di attrattività, secondo alcune analisi recenti. Si evidenzia che il problema non riguarda solo il livello nazionale, ma si estende a un contesto internazionale, poiché mancano campioni di livello che possano richiamare pubblico e interesse. Le dichiarazioni suggeriscono che anche le previsioni ottimistiche di alcuni dirigenti appaiono irrealistiche, considerando le attuali difficoltà e le differenze con altri campionati europei.

Se De Siervo era nella fantascienza, con le sue affermazioni sul colmare il gap con gli altri campionati in 5 anni, Simonelli è proprio in un universo parallelo. Intervenuto dal Festival della Serie A a Parma, ha sia parlato dei numeri del campionato, sia della questione relativa alla Nazionale, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Simonelli: “Il calcio italiano non sta bene, ma la Serie A non è male”. Come sta il calcio italiano? “Mi sembra una domanda quasi superflua. Purtroppo non sta benissimo, anche se la Serie A non è messa così male: negli ultimi tre anni abbiamo superato i 30 mila spettatori di media a partita e l’audience è in crescita, segno che il campionato italiano è comunque seguito e apprezzato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simonelli: “Calcio italiano? Il problema è internazionale, non abbiamo più campioni capaci di attrarre pubblico”

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Calcio, Simonelli: Protocollo Var inadeguato. Deve poter intervenire sui cartellini gialli

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