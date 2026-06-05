Simonelli | Calcio italiano? Il problema è internazionale non abbiamo più campioni capaci di attrarre pubblico
Il calcio italiano sta affrontando una crisi di attrattività, secondo alcune analisi recenti. Si evidenzia che il problema non riguarda solo il livello nazionale, ma si estende a un contesto internazionale, poiché mancano campioni di livello che possano richiamare pubblico e interesse. Le dichiarazioni suggeriscono che anche le previsioni ottimistiche di alcuni dirigenti appaiono irrealistiche, considerando le attuali difficoltà e le differenze con altri campionati europei.
Se De Siervo era nella fantascienza, con le sue affermazioni sul colmare il gap con gli altri campionati in 5 anni, Simonelli è proprio in un universo parallelo. Intervenuto dal Festival della Serie A a Parma, ha sia parlato dei numeri del campionato, sia della questione relativa alla Nazionale, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Simonelli: “Il calcio italiano non sta bene, ma la Serie A non è male”. Come sta il calcio italiano? “Mi sembra una domanda quasi superflua. Purtroppo non sta benissimo, anche se la Serie A non è messa così male: negli ultimi tre anni abbiamo superato i 30 mila spettatori di media a partita e l’audience è in crescita, segno che il campionato italiano è comunque seguito e apprezzato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Calcio, Simonelli: Protocollo Var inadeguato. Deve poter intervenire sui cartellini gialli
Notizie e thread social correlati
Travaglio a La7: “Nel calcio italiano più si perde e più si fa carriera. Come in politica, abbiamo disimparato la trombatura”In un intervento televisivo, un giornalista ha commentato la situazione del calcio e della politica nel paese, affermando che nel calcio italiano più...
Leggi anche: Pastore si racconta: «Il calcio l’ho imparato tra fango e asfalto, ecco il problema del calcio italiano. Sul mio Palermo…»
Temi più discussi: Simonelli e il calendario 26/27: Derby Torino non sarà in notturna. Sul dialogo Locatelli-ultras...; Simonelli 'in futuro il derby di Torino non sarà in notturna'; Aia, niente commissariamento: elezioni dopo l’estate. Simonelli: No partite ad alto rischio nel finale; Simonelli: Il derby di Torino non si giocherà in notturna.
Simonelli: Il calcio italiano non sta benissimo, mancano i grandi campioni x.com
#Simonelli: Calcio italiano? Il problema è internazionale, non abbiamo più campioni capaci di attrarre pubblico Il presidente della Serie A: Ci sono talenti che non riusciamo a intercettare. Nei cinque principali campionati c’è un solo siciliano e un solo calabr facebook
Pagina 1 | Simonelli: Serie A apprezzata, con Malagò faremo così. De Siervo attacca: Paese di polemicheIl presidente e l'amministratore delegato del campionato italiano dal Festival di Parma: Ripartiremo così. Poi l'attacco alla politica: Non ci aiuta da 30 anni ... tuttosport.com
Simonelli: Serie A campionato competitivo, Condiviso con Malagò un programma di rilancio del calcio italianoIl presidente della Lega Calcio Serie A ha parlato del campionato e delle difficoltà della Nazionale con occhio al Mondiale e Malagò. tuttojuve.com
Il presidente della Serie A Simonelli spiega il disastro nella programmazione della GW37: Non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia reddit