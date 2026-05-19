L’Ezio Simonelli Late Show, disponibile integralmente sul Corriere della Sera, si distingue per un approccio diverso rispetto alle trasmissioni sportive tradizionali. Non si tratta di calcio, ma di uno spettacolo di stand-up comedy che utilizza l’ironia e ilumorismo come strumenti principali. La trasmissione presenta estratti salienti che ne evidenziano il tono leggero e la modalità di intrattenimento, lontana dagli schemi più formali e ufficiali propri delle analisi sportive.

L’Ezio Simonelli Late Show potete leggerlo integrale sul Corriere della Sera ( qui gli estratti salienti ). E’ un pezzo di velavevodettismo a posteriori da grande tradizione italiana. Il Presidente della Lega Serie A, ora che gran casino derby-Internazionali è filato via liscissimo, gonfia il petto d’orgoglio e rinfaccia (evidentemente anche a se stesso) pensieri, parole, opere e omissioni per sua colpa ma anzi no: la colpa alla fine era tutta nostra, miscredenti che non siamo altro. Il cervellone della Serie A. Andiamo con ordine. Tanto per cominciare Simonelli dice che “Non c’è stato da parte nostra un errore di programmazione. Respingo con fermezza il sospetto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Ezio Simonelli Late Show: non è calcio, è stand-up comedy

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