Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’acquisizione dell’ex Tapioca, di circa 67 metri quadrati, e del parco Unicef, di poco più di 6 metri quadrati. La decisione riguarda le proprietà che saranno integrate nel patrimonio comunale. La delibera è stata approvata senza opposizioni.

Unanimità. Approvata dal Consiglio comunale l’acquisizione dell’ex Tapioca, per circa 67 metri quadri, e il parco Unicef, poco più di 6.100 metri quadrati, al patrimonio (indisponibile) dell’Ente per una cifra di poco superiore ai 50mila euro (cui si aggiungeranno poco meno di 5mila euro per le spese di registrazione). Attualmente, il compendio immobiliare di via degli Spagnoli risulta di proprietà della Regione cui il Comune – che lo ha in concessione dal 1997 e ne cura le manutenzioni ordinarie – corrispondeva un canone d’affitto per circa mille euro. Senza, dunque, la possibilità di poter incidere concretamente. "Ci piacerebbe dare vita all’ex Tapioca e al parco Unicef, ma per disegnarne nuovo sviluppo dobbiamo diventarne proprietari", la spiegazione dell’assessore a Patrimonio e Lavori pubblici Valentina Barchiesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex Tapioca e parco Unicef: ok all’acquisizione

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