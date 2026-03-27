UNICEF Somalia | la Direttrice generale dell’UNICEF chiede un sostegno globale urgente mentre i bambini affrontano un aggravamento della malnutrizione

Da puntomagazine.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direttrice generale dell’UNICEF ha lanciato un appello globale urgente per sostenere i bambini in Somalia, dove la malnutrizione sta peggiorando. Nell’ultimo anno, più di 400 strutture sanitarie e nutrizionali, tra cui oltre 125 centri dedicati all’assistenza nutrizionale, sono state chiuse a causa della mancanza di fondi. La situazione richiede interventi immediati per evitare ulteriori conseguenze sulla salute dei minori.

Nell’ultimo anno, oltre 400 strutture sanitarie e nutrizionali, tra cui più di 125 centri che forniscono assistenza nutrizionale essenziale, hanno già chiuso a causa dell’insufficienza di fondi.. 26 marzo 2026 –  Quasi 2 milioni di bambini in tutta la Somalia sono a rischio di malnutrizione acuta, a testimonianza di una situazione in deterioramento mentre le crisi continuano a convergere,  ha avvertito la Direttrice generale dell’UNICEF Catherine Russell  al termine della sua missione nel Paese. La Somalia sta affrontando un’emergenza sempre più grave, causata da siccità, conflitti, sfollamenti e severi tagli ai finanziamenti  che esercitano una pressione crescente sulle famiglie e sui servizi essenziali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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