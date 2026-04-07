Sabato 11 aprile a Trieste, l’UNICEF Italia parteciperà al Link Media Festival per festeggiare gli 80 anni dell’organizzazione. Durante l’evento, il presidente di UNICEF Italia consegnerà alla giornalista Cecilia Sala il premio “UNICEF -Link”. La cerimonia si svolgerà nel corso della giornata, coinvolgendo rappresentanti dell’ente e professionisti dei media. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo ai motivi specifici del riconoscimento.

Sabato 11 aprile, il Presidente UNICEF Italia Nicola Graziano consegnerà alla giornalista Cecilia Sala il premio “UNICEF -Link”. 7 aprile 2026 – Va alla giornalista Cecilia Sala il premio “UNICEF-LINK” 2026: « perché, attraverso il suo lavoro, ha saputo dare voce alle storie di tanti bambini, bambine, giovani e le loro famiglie, che ogni giorno lottano per il proprio futuro “, spiega Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. Cecilia Sala riceverà il riconoscimento sabato 11 aprile, alle 16.30 nella Link Arena in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste. Seguirà un dibattito sui temi del Premio fra la giornalista e il Presidente UNICEF, moderato da Giulio Gambino, Direttore di TPI – Internazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF Italia al Link Media Festival di Trieste per celebrare gli 80 anni dell’UNICEF

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