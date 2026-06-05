Ex Caserma Pollio la battaglia sul parcheggio approda al Tribunale delle Imprese

Il tribunale delle imprese ha deciso di esaminare la disputa sul parcheggio dell'ex Caserma Pollio. La questione riguarda le modalità di gestione e l’assegnazione degli spazi, con le parti coinvolte che attendono una sentenza definitiva. La causa si protrae da diversi mesi e coinvolge vari soggetti interessati alla proprietà e all’uso dell’area. La decisione del tribunale segna un passo importante nel procedimento legale in corso.

Non è ancora arrivata la parola fine sulla lunga e complessa vicenda del parcheggio dell'ex Caserma Pollio. Dopo oltre un anno di ricorsi e pronunce tra giustizia amministrativa e civile, la controversia tra il Comune di Caserta e la società Adeka Parking srl approda ora davanti al Tribunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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