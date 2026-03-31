Un rappresentante legale ha depositato una citazione in tribunale riguardante il nome e il simbolo del Movimento 5 Stelle. La decisione riporta al centro dello scenario politico e giudiziario una disputa tra due figure di spicco del partito. La causa si inserisce in un contesto di tensioni legate alla proprietà del simbolo e alla gestione del marchio del movimento.

Beppe Grillo avvia l’azione legale per il nome e simbolo del Movimento 5 Stelle: si riaccende lo scontro politico e giudiziario con Giuseppe Conte. L’atto notificato a Roma: Grillo riapre il conflitto con Conte. La frattura politica tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte entra ufficialmente in una nuova fase: quella giudiziaria. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Grillo insieme all’associazione Movimento 5 Stelle di Genova ha notificato un atto di citazione davanti al Tribunale civile di Roma per rivendicare la titolarità esclusiva del nome e del simbolo “Movimento 5 Stelle”, sostenendo che l’attuale utilizzo da parte della struttura guidata da Conte non sia più giuridicamente legittimo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Grillo deposita citazione tribunale: battaglia sul simbolo M5S riaperta

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