Beppe Grillo porta Conte in tribunale | è battaglia sul simbolo e il nome del M5S

Beppe Grillo ha citato in giudizio il Movimento 5 Stelle, di cui Giuseppe Conte è leader, per ottenere il ritorno del nome e del logo del partito. La causa riguarda la proprietà e l’uso dello simbolo e del nome del Movimento, con la richiesta di ripristinare i diritti su questi elementi. La vicenda si svolge in ambito legale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le parti coinvolte.