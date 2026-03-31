Beppe Grillo porta Conte in tribunale | è battaglia sul simbolo e il nome del M5S
Beppe Grillo ha citato in giudizio il Movimento 5 Stelle, di cui Giuseppe Conte è leader, per ottenere il ritorno del nome e del logo del partito. La causa riguarda la proprietà e l’uso dello simbolo e del nome del Movimento, con la richiesta di ripristinare i diritti su questi elementi. La vicenda si svolge in ambito legale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le parti coinvolte.
Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha citato il partito guidato da Giuseppe Conte per riottenere nome e logo. La prima udienza è attesa a luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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