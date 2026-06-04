Oggi e domani si svolgono visite guidate nel sito ex Beko a Siena, nel quadro di un progetto di rilancio industriale. Sono coinvolti investitori e rappresentanti di enti locali, con l’obiettivo di valutare le possibilità di sviluppo dell’area. Le visite sono parte di un percorso di confronto per definire le prossime fasi del progetto. La struttura, chiusa da tempo, è al centro di iniziative per riqualificarla e rilanciarla come polo produttivo.

Siena, 4 giugno 2026 – Quarantott’ore in cui si gioca il rilancio del sito ex Beko. Sono infatti attesi tra oggi pomeriggio e domattina i sopralluoghi di due aziende, che avrebbero presentato le manifestazioni di interesse per la reindustrializzazione dello stabilimento in viale Toselli nell’ambito dell’avviso pubblicato da ’Sviluppo Industriale Siena srl’ lo scorso 18 maggio. A guidare i possibili investitori nella visita all’area, due rappresentanti di Invitalia che arriveranno da Roma, il manager Gabriele Corradi (rappresentante del Comune nel Cda di ’Sviluppo Industriale Siena srl’), il responsabile delle Relazioni Esterne di Beko Maurizio Sberna e probabilmente il vicesindaco Michele Capitani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rilancio industriale del sito ex Beko. Arrivano gli investitori. Oggi e domani i tour in viale Toselli

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