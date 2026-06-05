Un nuovo rapporto sottolinea che la gestione di grandi eventi e lo sviluppo territoriale dipendono dalla diffusione del lavoro regolare. L’osservatorio sulle politiche del lavoro ha analizzato dati relativi a iniziative di grande portata, evidenziando come la creazione di occupazione stabile possa favorire una distribuzione più equa della ricchezza. La relazione si focalizza sulla correlazione tra eventi di rilievo e l’impatto sul mercato del lavoro e sulla crescita economica locale.

Grandi eventi e sviluppo del territorio: la redistribuzione della ricchezza passi attraverso il lavoro regolare. In merito al dibattito sulle ricadute economiche e sociali dei grandi eventi spettacolari nel nostro territorio, la Uil ritiene opportuno promuovere una riflessione che superi la logica della rilevazione della mera soddisfazione del pubblico. Come già evidenziato in occasione del concerto di Springsteen, la reale efficacia di queste manifestazioni sul tessuto economico locale non può essere misurata esclusivamente tramite questionari di gradimento, i quali offrono una percezione parziale dell’impatto reale. Il valore aggiunto generato dall’afflusso di decine di migliaia di visitatori deve tradursi in una concreta e diffusa redistribuzione della ricchezza, il cui veicolo principale resta l’ occupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Eventi e numeri, la verifica affidata all’osservatorio politiche del lavoro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Puglia: l’Osservatorio del lavoro guida la formazione alle impreseIn Puglia, l’Osservatorio del lavoro sta guidando l’aggiornamento dei corsi di formazione rivolti alle imprese.

Il giardino dell'Hotel delle Nazioni riapre per l’estate, affidata la gestione: nuovo programma eventiIl giardino dell'Hotel delle Nazioni a San Giuliano Mare è stato riaperto per la stagione estiva 2026.

Argomenti più discussi: Eventi e numeri, la verifica affidata all’osservatorio politiche del lavoro; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 29 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; L’avvocato Lorusso non molla: Occorre il Ris; Il Ministero della Scienza e della Tecnologia promuove lo sviluppo di tecnologie strategiche.

Google per la promozione(TG:e10838).ehw - Results on X | Live Posts & Updates x.com