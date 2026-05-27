Il giardino dell' Hotel delle Nazioni riapre per l’estate affidata la gestione | nuovo programma eventi
Il giardino dell'Hotel delle Nazioni a San Giuliano Mare è stato riaperto per la stagione estiva 2026. La gestione è stata affidata alla cooperativa sociale New Horizon. È stato inoltre annunciato un nuovo programma di eventi per questa stagione.
Il giardino dell'Hotel delle Nazioni, a San Giuliano Mare, è stato affidato a partire dalla stagione estiva 2026 alla cooperativa sociale New Horizon. Un intervento che si inserisce - anche grazie alla preziosa concessione dell'amministratore giudiziario Dott. Marco Tognacci - nel percorso di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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