Puglia | l’Osservatorio del lavoro guida la formazione alle imprese

In Puglia, l’Osservatorio del lavoro sta guidando l’aggiornamento dei corsi di formazione rivolti alle imprese. Si prevede l’introduzione di nuove figure professionali e l’adattamento dei programmi alle esigenze del mercato. Le modifiche mirano a rispondere alle richieste di competenze emergenti e a favorire l’occupazione. Le iniziative coinvolgono aziende e istituzioni per sviluppare percorsi più mirati e aggiornati rispetto alle figure richieste dal tessuto produttivo regionale.

? Domande chiave Come cambieranno i corsi di formazione per le aziende pugliesi?. Quali nuove figure professionali entreranno nel repertorio regionale?. Perché la formazione attuale rischia di non rispondere alle imprese?. Come influirà questa sperimentazione sulle opportunità di lavoro dei giovani?.? In Breve Sperimentazione di dodici mesi per l'aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.. L'assessore Eugenio Di Sciascio coordina il collegamento tra competenze e mercato locale.. L'Osservatorio analizzerà i fabbisogni per allinearli al Quadro Nazionale delle Qualificazioni.. Valutazione finale dei risultati prevista dopo il periodo di prova annuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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