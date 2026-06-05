Eurozona | il PIL scende dello 0,2% smentendo le previsioni
Il PIL dell'eurozona è calato dello 0,2% nel primo trimestre, contro le previsioni di crescita. Nonostante questa contrazione, il mercato del lavoro si mantiene stabile, con tassi di occupazione invariati. Nel frattempo, il settore aeronautico ha registrato un aumento delle consegne di nuovi aerei, con un’impennata di Airbus. Questi dati mostrano una contraddizione tra il rallentamento economico e alcuni settori in crescita.
Perché il mercato del lavoro resta stabile nonostante il calo del PIL? Come può il boom di Airbus contrastare la stagnazione economica europea? Quali rischi comportano le tensioni in Medio Oriente per i titoli tecnologici? Cosa comporta l'aumento di capitale di Trevifin per gli azionisti di Euronext??? In Breve Airbus aumenta consegne del 59% a maggio con obiettivo 870 aerei entro fine 2026. Tasso occupazione Eurozona cresce dello 0,5% su base annua nonostante calo PIL. Nikke . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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