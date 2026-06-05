Eurozona | il PIL scende dello 0,2% smentendo le previsioni

Notizia in breve

Il PIL dell'eurozona è calato dello 0,2% nel primo trimestre, contro le previsioni di crescita. Nonostante questa contrazione, il mercato del lavoro si mantiene stabile, con tassi di occupazione invariati. Nel frattempo, il settore aeronautico ha registrato un aumento delle consegne di nuovi aerei, con un’impennata di Airbus. Questi dati mostrano una contraddizione tra il rallentamento economico e alcuni settori in crescita.