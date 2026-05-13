Eurozona | il PIL rallenta allo 0,1% l’Italia cresce ma resta indietro

Nell'Eurozona, il PIL nel primo trimestre è aumentato dello 0,1%, segnando un rallentamento rispetto ai periodi precedenti. L’Italia ha registrato una crescita, ma inferiore alla media europea. Nel frattempo, la Bulgaria ha fatto il suo ingresso nell’Eurozona, influenzando i dati complessivi dell’area valutaria. Questi sono i principali aspetti che caratterizzano la situazione economica attuale in Europa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Perché l'Italia fatica a raggiungere la media della crescita europea?. Come influisce il nuovo ingresso della Bulgaria sull'economia dell'Eurozona?. Cosa nasconde il crollo del PIL irlandese secondo gli esperti?. Perché l'occupazione quasi ferma mette a rischio il potere d'acquisto?.? In Breve Cipro cresce del 3,0% annuo, seguita da Bulgaria al 2,9% e Spagna al 2,7%.. Irlanda registra contrazione del PIL del 2,0% trimestrale e 6,3% su base annua.. Occupazione in area euro cresciuta dello 0,5% annuo, USA registrano +2,7% annuo.. Bulgaria entra nell'eurozona il 1° gennaio 2026 con crescita PIL dello 0,7%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eurozona: il PIL rallenta allo 0,1%, l’Italia cresce ma resta indietro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pil Italia: cresce lo 0,2% e supera la Francia, ma resta sotto i vicini? Domande chiave Perché la crescita del Pil dipende quasi totalmente dagli acquisti esteri? Quali categorie di lavoratori stanno perdendo il posto... Italia cresce: Pil +1,3% a febbraio, ma attenzione ai consumiLa ripresa economica italiana: i numeri che contano La ripresa economica italiana procede a passo lento ma costante, con segnali positivi che... Temi più discussi: PIL: il rischio stagflazione bussa alle porte dell’Europa; Tra Inflazione e guerre nella crisi globale servono scelte coraggiose; Il pil dell’Italia rallenta nel primo trimestre: pesano caro-energia e inflazione. Ma va meglio che in Francia; Debito pubblico, l’Italia supera la Grecia: nel 2026 debito/Pil più alto dell’Eurozona. La prima pagina di oggi #23april larep.it/primapagina x.com Pil Eurozona +0,1%, inflazione al 3%: il rischio stagflazione preoccupa la BceIl Paese migliore è la Spagna che segna +0,6%. In Italia il Pil cresce dello 0,2%, ma torna a correre l’inflazione: ad aprile i prezzi salgono del 2,9%, spinti soprattutto da energia e alimentari ... corriere.it TOP NEWS ESTERO: Pil Eurozona cresce solo marginalmente, economia già fragile prima di guerra MOScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it