Euro digitale le grandi banche ci stanno Ecco come funzionerà la stable coin europea
Le principali banche italiane, tra cui Monte dei Paschi, Banca Sella e Intesa Sanpaolo, partecipano al progetto Eur.Bank, che punta a sviluppare una «stable coin» europea. La nuova moneta digitale, chiamata euro digitale, sarà supportata dalle banche coinvolte e si baserà su tecnologia blockchain. L’obiettivo è creare un sistema di pagamenti più rapido e sicuro, con l’uso di una moneta digitale ufficiale dell’Unione Europea.
Bancomat accelera sul progetto Eur.Bank. L’iniziativa vede coinvolte alcuni dei big italiani del credito: Banca Generali, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca, Credem, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo. A prima vista potrebbe sembrare l’ennesimo progetto fintech. In realtà la posta in gioco è molto più alta. Perché l’obiettivo dichiarato non è soltanto creare una stablecoin in euro. Questo è soltanto il primo mattone. Una nuova infrastruttura per il sistema finanziario europeo. L’obiettivo è costruire un circuito europeo della moneta digitale, integrato con le banche e pensato per diventare l’infrastruttura di una nuova generazione di servizi finanziari. 🔗 Leggi su Panorama.it
The Race for the Future of Money: CBDCs vs. Stablecoins vs. The Old System
Notizie e thread social correlati
Patto tra Bancomat e le grandi banche per creare il circuito dell’euro digitaleLe principali banche hanno firmato un accordo con il circuito Bancomat per la creazione dell’euro digitale.
La paghetta è morta: ecco come le banche stanno conquistando i vostri figliLe banche stanno rivoluzionando il modo in cui i bambini gestiscono i soldi, eliminando progressivamente l'uso di denaro contante.
Temi più discussi: Euro digitale, Cipollone: oltre 50 candidature per l’esercizio pilota; Euro digitale, la Bce vuole il pacchetto moneta unica entro il primo gennaio 2027; Bancomat, tutte le banche che puntano su Eur.Bank, la stablecoin in euro; Euro digitale, l’allarme Fipe: Rischio commissioni sui micropagamenti.
Portare un tuo progetto innovativo in uno dei più grandi festival musicali d'Europa? Possibile! Tematiche d'interesse: inclusione, sostenibilità, salute mentale o futuro digitale. Tag: Sziget Festival Official Scopri di più ? facebook
Euro digitale, le grandi banche ci stanno. Ecco come funzionerà la stable coin europeaBancomat accelera sul progetto Eur.Bank. L’iniziativa vede coinvolte alcuni dei big italiani del credito: Banca Generali, Monte dei Paschi di Siena, Banca ... panorama.it
Euro digitale, la Bce vuole il pacchetto moneta unica entro il primo gennaio 2027La BCE vuole il pacchetto euro digitale e contante entro il 2027. La fase pilota inizia a metà 2027 per garantire libertà di pagamento e autonomia in Europa. adnkronos.com