Le principali banche italiane, tra cui Monte dei Paschi, Banca Sella e Intesa Sanpaolo, partecipano al progetto Eur.Bank, che punta a sviluppare una «stable coin» europea. La nuova moneta digitale, chiamata euro digitale, sarà supportata dalle banche coinvolte e si baserà su tecnologia blockchain. L’obiettivo è creare un sistema di pagamenti più rapido e sicuro, con l’uso di una moneta digitale ufficiale dell’Unione Europea.

Bancomat accelera sul progetto Eur.Bank. L’iniziativa vede coinvolte alcuni dei big italiani del credito: Banca Generali, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca, Credem, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo. A prima vista potrebbe sembrare l’ennesimo progetto fintech. In realtà la posta in gioco è molto più alta. Perché l’obiettivo dichiarato non è soltanto creare una stablecoin in euro. Questo è soltanto il primo mattone. Una nuova infrastruttura per il sistema finanziario europeo. L’obiettivo è costruire un circuito europeo della moneta digitale, integrato con le banche e pensato per diventare l’infrastruttura di una nuova generazione di servizi finanziari. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Euro digitale, le grandi banche ci stanno. Ecco come funzionerà la «stable coin» europea

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The Race for the Future of Money: CBDCs vs. Stablecoins vs. The Old System

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