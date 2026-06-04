Le principali banche hanno firmato un accordo con il circuito Bancomat per la creazione dell’euro digitale. Il progetto Eur.Bank prevede lo sviluppo di una stablecoin e la realizzazione di un sistema di servizi condivisi tra le istituzioni finanziarie. L’obiettivo è creare una rete integrata che supporti l’utilizzo dell’euro digitale nel settore bancario. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di innovazione nel settore dei pagamenti elettronici.

Bancomat accelera sul progetto Eur.Bank. L’iniziativa vede coinvolte alcuni dei big italiani del credito: Banca Generali, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca, Credem, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo. A prima vista potrebbe sembrare l’ennesimo progetto fintech. In realtà la posta in gioco è molto più alta. Perché l’obiettivo dichiarato non è soltanto creare una stablecoin in euro. Questo è soltanto il primo mattone. L’obiettivo è costruire un circuito europeo della moneta digitale, integrato con le banche e pensato per diventare l’infrastruttura di una nuova generazione di servizi finanziari. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Patto tra Bancomat e le grandi banche per creare il circuito dell’euro digitale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Istruzione, Frigenti (Gpe): "Vogliamo creare un ponte tra le grandi aziende tech e i Paesi più poveri"Un rappresentante di un’associazione ha dichiarato che l’obiettivo è costruire un collegamento tra grandi aziende tecnologiche e paesi con risorse...

Sicurezza delle banche: il patto tra Abi e Prefettura per prevenire rapine, truffe e attacchi cyberNelle ultime settimane è stato firmato un accordo tra l'Associazione bancaria italiana e la Prefettura di Foggia, con l'obiettivo di migliorare la...

Argomenti più discussi: Energia, ecco i fondi Ue da usare, la mossa di Fitto. Ira delle Regioni: non siamo bancomat; Caro-energia: l’Europa dirotta i fondi, è scontro con le regioni; Fondi di coesione contro il caro-energia, scontro tra il commissario Ue Fitto e le Regioni; Professionisti strategici nelle trasformazioni del Paese dal forum Cnpr un patto tra categorie e istituzioni.

Giorgia Meloni passa metà del tempo a spiegare che l’Europa è il problema e l’altra metà col cappello in mano a chiedere soldi all’Europa perché senza quei soldi il governo si ferma. È una forma nuova di sovranismo: insultare il bancomat mentre si aspetta il x.com