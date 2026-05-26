Le banche stanno rivoluzionando il modo in cui i bambini gestiscono i soldi, eliminando progressivamente l'uso di denaro contante. Con l’introduzione di carte e app di pagamento, i genitori affidano ai figli strumenti digitali per le spese quotidiane, sostituendo la tradizionale paghetta in contanti. Questa tendenza accelera con la diminuzione di monete e banconote e cambia il rapporto delle nuove generazioni con il denaro e il risparmio.

La transizione accelerata verso una società completamente priva di denaro contante sta modificando i comportamenti economici fin dall'infanzia, ridefinendo il rapporto che le nuove generazioni hanno con l'idea stessa di ricchezza e risparmio. Le istituzioni bancarie tradizionali e le società di tecnologia finanziaria hanno individuato un nuovo segmento di mercato strategico e altamente redditizio: la Generazione Alpha, che comprende i nati a partire dal 2010. La vecchia paghetta in banconote o monete, tradizionalmente inserita nel salvadanaio di ceramica o di latta, è ormai un ricordo del passato. Al suo posto avanzano applicazioni di gestione patrimoniale e carte di pagamento dedicate a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, monitorate a distanza dai genitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La paghetta è morta: ecco come le banche stanno conquistando i vostri figli

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Multi SubA Broke Clerk Found a Time-Travel Watch and Became an Imperial Son-in-Law

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