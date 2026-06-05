L'estate in Emilia-Romagna vedrà un programma di eventi promossi da Ater, che coinvolge borghi, aree dell'Appennino, zone lungo il Po e centri urbani. La manifestazione comprende spettacoli di musica e teatro, con appuntamenti distribuiti su tutto il territorio regionale. Le iniziative si svolgeranno dal 5 giugno e proseguiranno durante tutta la stagione estiva, coinvolgendo diverse località e pubblico di tutte le età.

Bologna, 5 giugno 2026 – Tocca tutti i luoghi dell’Emilia-Romagna. Dai borghi all’Appennino, lungo il Po o nel cuore delle città. Teatro, spettacoli per famiglie, cine-concerti, dj set, animazioni di piazza e tanto altro nel lungo cartellone che raccoglie i festival e le diverse rassegne di Ater Fondazione. Si parte con il festival Argini, in programma da domani al 26 settembre, che trasforma le sponde del Po in un grande palcoscenico: spettacoli in piazza, teatro di strada e per famiglie nei borghi, suoni elettro-folk su motonavi, concerti al Museo del Po, dj set. Quello che Natalino Mingrone, presidente di Ater, chiama “un disegno comune e stimolante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Estate nei borghi e in Appennino in Emilia Romagna, il programma di Ater tra musica e teatro

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#Cultura. Quattro rassegne, un unico cartellone diffuso dai borghi alle città dell’Emilia-Romagna: al via l’estate di #AterFondazione, con un palinsesto fino all’autunno inoltrato. La #notizia regioneer.it/Ater-Giu26 x.com

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